В Госдуме предложили дать право отказываться от электронного больничного
Работник должен иметь право отказаться от оформления электронного больничного, если заболевание позволяет выполнять обязанности удалённо. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
Он предложил в обязательном порядке брать согласие гражданина перед оформлением больничного. По его словам, если согласия нет, то ответственность несет сам гражданин, так как по закону ему предоставляется услуга по лечению, от которой можно отказаться.
Нилов напомнил, что раньше сотрудник сам решал, предъявлять листок нетрудоспособности или продолжать работать. Теперь документ автоматически попадает в базу, и работник, даже продолжая трудиться, теряет в доходах из-за более низких выплат по больничному. Он также отметил, что профсоюзы опасаются злоупотреблений, когда работодатель будет понуждать работать без больничного. Однако раньше, по его словам, чаще фиксировался отказ от больничного, когда люди предпочитали болеть на работе из-за низких выплат.
15 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Согласно эксперименту, самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный. Им также будут доступны декретные выплаты. Размер пособий будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.