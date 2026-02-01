В Госдуме предложили дать право отказываться от электронного больничного

Нилов напомнил, что раньше сотрудник сам решал, предъявлять листок нетрудоспособности или продолжать работать. Теперь документ автоматически попадает в базу, и работник, даже продолжая трудиться, теряет в доходах из-за более низких выплат по больничному. Он также отметил, что профсоюзы опасаются злоупотреблений, когда работодатель будет понуждать работать без больничного. Однако раньше, по его словам, чаще фиксировался отказ от больничного, когда люди предпочитали болеть на работе из-за низких выплат.