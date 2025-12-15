Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный

Право на оплату больничного появится после шести месяцев уплаты взносов. Закон предлагает два варианта страховых взносов в Социальный фонд: 1 344 руб. или 1 920 руб. в месяц. При взносе в 1 344 руб. страховая сумма составит до 35 000 руб. за полный месяц, а при взносе в 1 920 руб. — до 50 000 руб. В документе говорится, что взносы можно будет уплатить за несколько месяцев вперед, но не более чем за 12.