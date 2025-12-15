Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение эксперимента по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Он начнется 1 января 2026 г. и продлится до 31 декабря 2028 г. Об этом говорится в соответствующем документе.
Кроме того, согласно эксперименту, самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный. Им также будут доступны декретные выплаты. Отмечается, что размер пособий будет зависеть от стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.
Право на оплату больничного появится после шести месяцев уплаты взносов. Закон предлагает два варианта страховых взносов в Социальный фонд: 1 344 руб. или 1 920 руб. в месяц. При взносе в 1 344 руб. страховая сумма составит до 35 000 руб. за полный месяц, а при взносе в 1 920 руб. — до 50 000 руб. В документе говорится, что взносы можно будет уплатить за несколько месяцев вперед, но не более чем за 12.
Присоединиться к добровольной системе страхования можно будет через мобильное приложение «Мой налог» до 30 сентября 2027 г.
18 ноября Минтруд РФ предложил изменить индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Новый индикатор будет срабатывать, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше трех месяцев. Каждый самозанятый должен получать среднемесячный доход от 35 000 руб. и 75% от этого дохода должно поступать от одной организации. Срабатывание индикатора станет поводом для проверки Рострудом.