Главная / Общество /

На въездах в Волгоград временно сменили дорожные указатели на «Сталинград»

Ведомости

На основных магистралях, ведущих в Волгоград, временно сменили дорожные указатели на «Сталинград», сообщил корреспондент «Ведомостей».

Указатели были установлены 1 февраля накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается 2 февраля.

Волгоград временно возвращает наименование Сталинград девять раз в году в памятные даты. Среди них – 23 февраля, 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая, 22 июня, 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).

29 апреля 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

