Мурашко стал членом Российского Красного Креста
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал членом Российского Красного Креста в день вступления в силу специального федерального закона о деятельности этой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Церемония вручения членского билета и нагрудного знака прошла при участии председателя РКК Павла Савчука.
Министр напомнил, что с 1 февраля РКК получил особый правовой статус – это единственная в России некоммерческая организация, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом, утвержденным президентом России Владимиром Путиным. При поддержке Минздрава и профессионального сообщества РКК реализует программы помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Министр Мурашко назвал РКК ключевым партнером министерства в реализации социально ориентированных программ, отметив многолетнюю совместную работу над приоритетными задачами в сфере здравоохранения. Отдельно глава Минздрава выделил вклад организации в профилактику ВИЧ-инфекции, которая ведется уже более 25 лет. Программа включает просвещение, раннее выявление и сопровождение пациентов.
С 1 февраля в России вступает в силу федеральный закон, определяющий правовой статус Российского Красного Креста (РКК). Согласно закону, РКК является единственным признанным национальным обществом Красного Креста в стране и частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Участие в организации открыто для любого гражданина России, а также для иностранцев, законно находящихся на ее территории. Деятельность РКК будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством и международными договорами, в том числе Женевскими конвенциями о защите жертв войны.