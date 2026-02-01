Газета
Главная / Общество /

МИД призвал россиян быть осторожнее в Чили из-за роста преступности

Ведомости

МИД РФ рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности в Чили из-за участившихся случаев ограблений туристов. Предупреждение было опубликовано на сайте ведомства.

Дипмиссия настоятельно рекомендует россиянам, находящимся в стране или планирующим поездку, строго соблюдать меры личной безопасности.

Основной зоной риска назван центр столицы – города Сантьяго, особенно в темное время суток. Криминогенная обстановка в стране оценивается как напряженная, что требует от туристов повышенного внимания. Рекомендуется избегать демонстрации ювелирных украшений, дорогих гаджетов и крупных сумм наличных.

В случае непредвиденного нападения россиянам советуют сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления преступникам. Как отмечается в рекомендациях, агрессивные действия со стороны жертвы часто провоцируют нападающих на применение холодного или огнестрельного оружия, что значительно увеличивает риск тяжелых последствий.

В январе МИД настоятельно рекомендовал россиянам не посещать Венесуэлу «без крайней необходимости» из-за вооруженной агрессии США и угроз повторных атак.

