МИД призвал россиян быть осторожнее в Чили из-за роста преступности

В случае непредвиденного нападения россиянам советуют сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления преступникам. Как отмечается в рекомендациях, агрессивные действия со стороны жертвы часто провоцируют нападающих на применение холодного или огнестрельного оружия, что значительно увеличивает риск тяжелых последствий.