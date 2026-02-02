Мурашко: россиян начали обследовать на выявление факторов старения
С 2026 г. Центры здоровья начали проводить обследования граждан для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье, опубликованной в «Комсомольской правде».
«В центрах здоровья мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми и хотят и дальше оставаться в таком состоянии», – написал он.
Министр заявил, что для этого центры оснащаются необходимым оборудованием. Кроме того в центрах будут проходить индивидуальные и групповые профилактические консультирования. По словам Мурашко, специалисты будут предлагать программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания.
Министр здравоохранения заявил, что все эти нововведения направлены на сохранение и укрепление здоровья граждан на каждом жизненном этапе за счет повышения доступности профилактики.
Мурашко в статье также рассказал, что с 2026 г. в России беременные женщины смогут пройти новые исследования в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.