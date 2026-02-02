Мурашко: россиян начали обследовать на выявление факторов старения

С 2026 г. Центры здоровья начали проводить обследования граждан для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременному старению. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье, опубликованной в «Комсомольской правде».