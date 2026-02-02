Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мурашко рассказал о бесплатных исследованиях для беременных в 2026 году

Ведомости

С 2026 г. в России беременные женщины смогут пройти новые исследования в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в статье для «Комсомольской правды».

Нововведением станет включение в ОМС неинвазивного пренатального скрининга (НИПС) для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. Также расширяется программа диспансеризации женщин: в нее войдут определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостная цитология шейки матки.

По словам Мурашко, эти шаги направлены на то, чтобы каждая женщина и ребенок могли получить своевременную и современную медицинскую помощь.

В текущем году на программу бесплатной медпомощи в России направлено 4 трлн руб. Программа расширена за счет включения новых методов профилактики, диагностики и лечения.

23 января «Ведомости» писали со ссылкой на данные Росстата, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. При этом по итогам 2024 г. он был 1,4. Коэффициент демонстрирует, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. СКР оценивает репродуктивный период, т. е. от 15 до 50 лет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь