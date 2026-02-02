Мурашко рассказал о бесплатных исследованиях для беременных в 2026 году
С 2026 г. в России беременные женщины смогут пройти новые исследования в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в статье для «Комсомольской правды».
Нововведением станет включение в ОМС неинвазивного пренатального скрининга (НИПС) для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода. Также расширяется программа диспансеризации женщин: в нее войдут определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостная цитология шейки матки.
По словам Мурашко, эти шаги направлены на то, чтобы каждая женщина и ребенок могли получить своевременную и современную медицинскую помощь.
В текущем году на программу бесплатной медпомощи в России направлено 4 трлн руб. Программа расширена за счет включения новых методов профилактики, диагностики и лечения.
23 января «Ведомости» писали со ссылкой на данные Росстата, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. При этом по итогам 2024 г. он был 1,4. Коэффициент демонстрирует, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. СКР оценивает репродуктивный период, т. е. от 15 до 50 лет.