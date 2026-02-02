Мурашко рассказал о бесплатных исследованиях для беременных в 2026 году

23 января «Ведомости» писали со ссылкой на данные Росстата, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по состоянию на декабрь 2025 г. составил 1,374. При этом по итогам 2024 г. он был 1,4. Коэффициент демонстрирует, сколько детей в среднем родила бы одна женщина при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. СКР оценивает репродуктивный период, т. е. от 15 до 50 лет.