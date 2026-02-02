Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Три человека погибли при крушении самолета в Орске

Учебный борт принадлежал СПбГУ ГА
Ведомости

При крушении учебного самолета Diamond DA вблизи Орска Оренбургской области погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, борт совершал учебный полет. Помимо погибших инструктора и двух курсантов, других людей на борту не было.

Возгорания при крушении не произошло. По информации местных властей, на месте авиакатастрофы ведутся спасательные работы и идентификация погибших. 

Агентство уточняет, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её