Три человека погибли при крушении самолета в Орске

Три человека погибли при крушении самолета в ОрскеУчебный борт принадлежал СПбГУ ГА
При крушении учебного самолета Diamond DA вблизи Орска Оренбургской области погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам собеседника агентства, борт совершал учебный полет. Помимо погибших инструктора и двух курсантов, других людей на борту не было.
Возгорания при крушении не произошло. По информации местных властей, на месте авиакатастрофы ведутся спасательные работы и идентификация погибших.
Агентство уточняет, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.