Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Крыму

4 января землетрясение произошло в двух районах Сочи. В Лазаревском районе магнитуда явления составила 4 балла, в Центральном районе – 3 балла, сообщал мэр города Андрей Прошунин. Эпицентр землетрясения был в акватории Черного моря, примерно в 5 км от берега Сочи.