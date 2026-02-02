Газета
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Крыму

Ведомости

Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Азовском море вблизи Керчи в Крыму. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.

Глубина очага составляет 10 км. Землетрясение произошло на расстоянии 78 км от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкина.

4 января землетрясение произошло в двух районах Сочи. В Лазаревском районе магнитуда явления составила 4 балла, в Центральном районе – 3 балла, сообщал мэр города Андрей Прошунин. Эпицентр землетрясения был в акватории Черного моря, примерно в 5 км от берега Сочи.

