У писательницы Татьяны Устиновой украли 10 млн рублей
Дом писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Ярославской области обокрали. Ущерб оценивается примерно в 10 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По данным собеседника агентства, из дома украли бриллианты и другое имущество.
В УМВД по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. За такое преступление грозит до 10 лет колонии.
Устинова известна как автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая. Среди ее книг – «Всегда говори всегда», «Персональный ангел», «Одна тень на двоих» и другие произведения. Многие ее романы выходят в составе авторских и издательских серий.