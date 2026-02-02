Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

У писательницы Татьяны Устиновой украли 10 млн рублей

Ведомости

Дом писательницы Татьяны Устиновой в селе Вятское Ярославской области обокрали. Ущерб оценивается примерно в 10 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, из дома украли бриллианты и другое имущество.

В УМВД по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. За такое преступление грозит до 10 лет колонии.

Устинова известна как автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая. Среди ее книг – «Всегда говори всегда», «Персональный ангел», «Одна тень на двоих» и другие произведения. Многие ее романы выходят в составе авторских и издательских серий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её