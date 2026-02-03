Росавиация ограничила полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного
Временные ограничения установлены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Об этом сообщает Росавиация.
Агентство сообщило о введении меры в 06:31 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). Мера уже отменена.
Предыдущей ночью, 3 февраля, силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами, сообщало Минобороны РФ. Больше всего сбитых БПЛА – 22 единицы – пришлось на Белгородскую область.