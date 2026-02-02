Газета
Политика

Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 22 единицы – пришлось на Белгородскую область. Четыре беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

С вечера 1 февраля действовали ограничения на работу аэропортов в Геленджике, Краснодаре («Пашковский»), Владикавказе («Беслан»), Грозном («Северный») и Магасе. Утром 2 февраля мера была отменена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские БПЛА атаковали Старый Оскол. Загорелся частный дом, погибли двое мирных жителей. Были выбиты окна более чем в 10 квартирах трех многоквартирных домов.

