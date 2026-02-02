Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА – 22 единицы – пришлось на Белгородскую область. Четыре беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской областью и по одному – над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.