Судмедэкспертизу назначили в отношении матерей погибших в Новокузнецке младенцев

Кроме того, назначены судебные химико-токсикологические экспертизы в отношении матерей и детей и санитарно-эпидемиологическая экспертиза. По словам Михайловича, химико-токсикологическое исследование направлено на выявление в организмах младенцев вредоносных веществ, а санитарно-эпидемиологическое – на проверку соблюдения в медучреждении соответствующих норм и правил, включая требования асептики и антисептики.