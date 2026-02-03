Газета
Главная / Общество /

Судмедэкспертизу назначили в отношении матерей погибших в Новокузнецке младенцев

Ведомости

По делу о гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме № 1 следствие назначило судебно-медицинские экспертизы – как в отношении погибших новорожденных, так и их матерей. Об этом адвокат главного врача больницы Виталия Хераскова Игорь Михайлович сообщил РБК.

Экспертизы проводятся для установления возможных нарушений при оказании медицинской помощи роженицам и детям, а также определения связи между этими нарушениями и смертью младенцев.

Кроме того, назначены судебные химико-токсикологические экспертизы в отношении матерей и детей и санитарно-эпидемиологическая экспертиза. По словам Михайловича, химико-токсикологическое исследование направлено на выявление в организмах младенцев вредоносных веществ, а санитарно-эпидемиологическое – на проверку соблюдения в медучреждении соответствующих норм и правил, включая требования асептики и антисептики.

Губернатор Кузбасса Середюк поддержал врачей роддома в Новокузнецке

Общество

Адвокат также добавил, что защита обжаловала постановление об избрании Хераскову меры пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент жалоба еще не рассмотрена судом.

С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января задержали главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Спустя день суд отправил Хераскова под домашний арест. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1 Алексею Эмиху был избран запрет определенных действий.

