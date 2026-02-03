Судмедэкспертизу назначили в отношении матерей погибших в Новокузнецке младенцев
Экспертизы проводятся для установления возможных нарушений при оказании медицинской помощи роженицам и детям, а также определения связи между этими нарушениями и смертью младенцев.
Кроме того, назначены судебные химико-токсикологические экспертизы в отношении матерей и детей и санитарно-эпидемиологическая экспертиза. По словам Михайловича, химико-токсикологическое исследование направлено на выявление в организмах младенцев вредоносных веществ, а санитарно-эпидемиологическое – на проверку соблюдения в медучреждении соответствующих норм и правил, включая требования асептики и антисептики.
Адвокат также добавил, что защита обжаловала постановление об избрании Хераскову меры пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент жалоба еще не рассмотрена судом.
С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Местный минздрав сообщал, что у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.
14 января задержали главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1. По словам официального представителя Следственного комитета (СК) РФ Светланы Петренко, в зависимости от роли каждого их подозревают по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
Спустя день суд отправил Хераскова под домашний арест. Исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой клинической больницы № 1 Алексею Эмиху был избран запрет определенных действий.