Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса перестали действовать ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом сообщили в 8:00 мск в Telegram-канале Росавиации.
По данным представителей ведомства, ограничительные меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с 6:31. Кроме того, с 2:33 до 4:02 такие же меры фиксировались в авиагавани Калуги.
В ночь на 3 февраля системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 украинских беспилотников. По три дрона было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.