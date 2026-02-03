Газета
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного

Ведомости

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса перестали действовать ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом сообщили в 8:00 мск в Telegram-канале Росавиации.

По данным представителей ведомства, ограничительные меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с 6:31. Кроме того, с 2:33 до 4:02 такие же меры фиксировались в авиагавани Калуги.

В ночь на 3 февраля системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 украинских беспилотников. По три дрона было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.

