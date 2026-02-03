Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа и Грозного

В ночь на 3 февраля системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 украинских беспилотников. По три дрона было уничтожено в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.