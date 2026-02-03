Газета
Главная / Общество /

Весенние каникулы в школах пройдут с 28 марта по 5 апреля

Ведомости

Минпросвещения России рекомендовало школам провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов «РИА Новости».

Зимние каникулы для школьников продолжались с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.

В сентябре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 г. Согласно документу, ко Дню защитника отечества выходные будут с 21 по 23 февраля (три дня), а на Международный женский день – с 7 по 9 марта (три дня). В мае предполагается два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). На июньские праздники отдых продлится с 12 по 14 числа (три дня). Выходным также будет 4 ноября – День народного единства.

