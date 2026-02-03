Подозреваемый в убийстве мальчика в Ленобласти признал вину

Подозреваемый был задержан в Псковской области. Согласно записи камер видеонаблюдения, именно в его автомобиль на Таллинском шоссе сел мальчик, который днем 30 января вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе и больше не выходил на связь с родственниками.