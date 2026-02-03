Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Подозреваемый в убийстве мальчика в Ленобласти признал вину

Ведомости

Задержанный мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области, признал вину. Это следует из видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом (СК) России.

«Да, признаю», – ответил задержанный на соответствующий вопрос следователя.

По словам мужчины, он сам собирался явиться к правоохранителям.

Подозреваемый был задержан в Псковской области. Согласно записи камер видеонаблюдения, именно в его автомобиль на Таллинском шоссе сел мальчик, который днем 30 января вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе и больше не выходил на связь с родственниками.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчина рассказал, где спрятал тело ребенка. Оно было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь