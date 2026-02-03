Подозреваемый в убийстве мальчика в Ленобласти признал вину
Задержанный мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области, признал вину. Это следует из видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом (СК) России.
«Да, признаю», – ответил задержанный на соответствующий вопрос следователя.
По словам мужчины, он сам собирался явиться к правоохранителям.
Подозреваемый был задержан в Псковской области. Согласно записи камер видеонаблюдения, именно в его автомобиль на Таллинском шоссе сел мальчик, который днем 30 января вышел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе и больше не выходил на связь с родственниками.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчина рассказал, где спрятал тело ребенка. Оно было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.