МВД раскрыло хищение более 1 млрд рублей на выплатах за средства реабилитации
Сотрудники МВД России раскрыли схему межрегиональной организованной группы, члены которой похитили свыше 1 млрд руб. на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации, сообщил ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
По его словам, члены группы «изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, представляли их в структурные подразделения региональных отделений социального фонда для получения компенсационных выплат». Ущерб более 1 млрд руб. пока рассчитан предварительно.
Курносенко добавил, что во время спецоперации подобные преступления усложняют нормальное обеспечение граждан средствами реабилитации. По таким фактам хищения сейчас возбуждено 19 уголовных дел, сказал собеседник агентства.
11 ноября 2025 г. МВД совместно с ФСБ задержали четырех человек, которые обманным путем похитили более 6 млн руб. у граждан, намеревавшихся заключить контракты с Минобороны для участия в спецоперации. По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты.