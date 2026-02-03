МВД раскрыло хищение более 1 млрд рублей на выплатах за средства реабилитации

11 ноября 2025 г. МВД совместно с ФСБ задержали четырех человек, которые обманным путем похитили более 6 млн руб. у граждан, намеревавшихся заключить контракты с Минобороны для участия в спецоперации. По данным следствия, с марта по август 2025 г. подозреваемые находили людей, готовых отправиться в зону спецоперации. Они предлагали им за вознаграждение помочь с оформлением службы в штабных и тыловых подразделениях. После подписания контрактов аферисты обманом получали банковские карты военнослужащих и присваивали поступающие выплаты.