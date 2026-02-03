Газета
В России хотят ужесточить наказание за необеспечение безопасности в шахтах

Правительство России одобрило законопроект, который может увеличить сумму штрафов за необеспечение безопасности в угольных шахтах. Они будут составлять от 1/100 до 1/10 части совокупного размера суммы выручки компании, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Документ разработан Ростехнадзором и был принят правкомиссией 2 февраля, по данным издания. Как отмечается в материале, сейчас максимально компании могут заплатить 5 млн руб. за указанные нарушения. После принятия поправок штраф может достичь миллиардов рублей. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью стало улучшение текущих механизмов обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности. Ростехнадзор намерен воздействовать на должностных лиц с помощью санкционных и профилактических мер. По словам авторов документа, сейчас, несмотря на штрафы, компания часто продолжают эксплуатировать объекты с нарушениями.

В период с 22 по 28 января сибирское управление Ростехнадзора приостановило деятельность семи угольных шахт и отдельных горных выработок в Кемеровской области. Основанием стали выявленные нарушения требований промышленной безопасности. В частности, были приостановлены подготовительные работы на шахтоучастке «Октябрьский» угольной компании «Сила Сибири» из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки. Работы на шахте «Талдинская-Западная-1» компании «СУЭК-Кузбасс» остановили за необеспечение выработки расчетным количеством воздуха и нарушения контроля за динамическими явлениями.

