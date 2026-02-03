В России хотят ужесточить наказание за необеспечение безопасности в шахтах

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью стало улучшение текущих механизмов обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности. Ростехнадзор намерен воздействовать на должностных лиц с помощью санкционных и профилактических мер. По словам авторов документа, сейчас, несмотря на штрафы, компания часто продолжают эксплуатировать объекты с нарушениями.