Синоптик Леус спрогнозировал самую холодную ночь с начала зимы

«Несмотря на то что по климату в Москве период самых холодных дней в году закончился вчера, аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели, а ночь на пятницу может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы», – написал метеоролог.