Синоптик Леус спрогнозировал самую холодную ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля может стать самой холодной с начала текущей зимы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Несмотря на то что по климату в Москве период самых холодных дней в году закончился вчера, аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели, а ночь на пятницу может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы», – написал метеоролог.
Он также рассказал, что в соответствии с прогнозами следующие 10 дней после небольшого потепления 7–8 февраля будут холоднее нормы. При этом разница составит уже не 11–13 градусов, а 6–7 градусов. Ночные температуры в Москве будет достигать –12...–17 градусов, дневные составят –7...–12 градусов.
3 февраля заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд говорил, что до конца рабочей недели ночные температуры в Москве будут достигать –20…–25 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны морозы до –28…–30 градусов.