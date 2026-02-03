Вильфанд: температура воздуха в Москве опустится на 10–13 градусов ниже нормы
В Москве ожидается аномально холодная погода: в рабочие дни температура воздуха будет на 10–13 градусов ниже нормы. Об этом заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил «РИА Новости».
«Средняя суточная климатическая температура за последние 30 лет составляет –6,5 градуса, а вчера она была –21, на 14,5 градуса температура ниже нормы», – отметил Вильфанд.
По прогнозу Вильфанда, до конца рабочей недели ночные температуры в Москве будут достигать –20…–25 градусов, а в отдельных районах Подмосковья возможны морозы до –28…–30 градусов.
Гидрометцентр России сообщал, что штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области продлено до 6 февраля.
1 февраля стали самыми холодными сутками с начала зимы, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптическая ситуация в столице сформируется под влиянием западной периферии циклона, центр которого переместится с юга в районы Средней Волги, говорил он.