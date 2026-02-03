Вильфанд: температура воздуха в Москве опустится на 10–13 градусов ниже нормы

1 февраля стали самыми холодными сутками с начала зимы, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптическая ситуация в столице сформируется под влиянием западной периферии циклона, центр которого переместится с юга в районы Средней Волги, говорил он.