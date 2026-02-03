ФСБ задержала иностранца за подготовку теракта в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Служба безопасности установила, что фигуранта завербовали члены украинской террористической организации через Telegram. По указанию куратора иностранец прибыл в Россию, чтобы подорвать один из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Затем подозреваемый должен был выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российской армии.
У задержанного изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатки в 5 кг и телефон. Фигурант признался в подготовке диверсии.
Следственная служба УФСБ РФ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело в отношении иностранца по п. «а» и «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на 20 лет.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 15-летнего жителя Архангельской области за участие в деятельности террористической организации и подготовку диверсии.