ФСБ задержала иностранца за подготовку теракта в Подмосковье

Служба безопасности установила, что фигуранта завербовали члены украинской террористической организации через Telegram. По указанию куратора иностранец прибыл в Россию, чтобы подорвать один из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Затем подозреваемый должен был выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российской армии.