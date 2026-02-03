Российские и белорусские флаги запретили проносить на олимпийские объекты
Флаги и другие национальные символы, связанные со странами, чьи спортсмены выступают в нейтральном статусе, запрещено приносить на олимпийские объекты, сообщает ТАСС. Это означает, что российская и белорусская символика будет под запретом.
Ограничение на пронос флагов распространяется на соревновательные площадки, медиацентр и Олимпийскую деревню.
Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. 13 российских спортсменов будут выступать в нейтральном статусе.
3 февраля президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о перемирии на время проведения Олимпийских игр. Итальянский лидер потребовал «с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду» и чтобы «безоружная сила спорта заставила замолчать оружие».