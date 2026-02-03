Парижская прокуратура проводит обыск в офисах X во Франции
Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры проводят обыск в офисах компании X американского предпринимателя Илона Маска во Франции. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в X.
Отмечается, что обыски проходят в рамках расследования, начатого в январе 2025 г. Поводом для него стали жалобы депутата парламента и одного чиновника. Они обвиняли соцсеть в иностранном вмешательстве.
Парижская прокуратура также заявила, что покидает соцсеть X.
В январе 2026 г. Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении X. Поводом стало использование чат-бота с искусственным интеллектом Grok для создания сексуально откровенных изображений и материалов о возможном сексуальном насилии над детьми.
Согласно информации Центра по борьбе с цифровой ненавистью, ИИ Grok сгенерировал около 3 млн сексуализированных изображений менее чем за две недели, включая 23 000 с участием детей. Расследование также расширяется на алгоритмы рекомендаций X.