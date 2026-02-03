Бывшего судью из Сочи арестовали за превышение полномочий

По версии следствия, в период с 23 июня 2021 г. по 8 июля 2022 г. Слука вынес семь решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков из муниципальной собственности. Судье вменяют семь эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Максимальное наказание по этим статьям составляет семь лет лишения свободы.