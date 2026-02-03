Бывшего судью из Сочи арестовали за превышение полномочий
Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Валерия Слуки по делу о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
28 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи районного суда Сочи Валерия Слуки. Полномочия судьи прекращены досрочно.
По версии следствия, в период с 23 июня 2021 г. по 8 июля 2022 г. Слука вынес семь решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков из муниципальной собственности. Судье вменяют семь эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений). Максимальное наказание по этим статьям составляет семь лет лишения свободы.
ТАСС сообщал, что один из эпизодов уголовного дела связан с неправомерным изъятием из муниципальной собственности земельного участка, площадь которого составляет 600 кв. м, а стоимость – 4,8 млн руб.
Собеседник агентства рассказал, что Слука своими действиями подорвал авторитет судебной власти и дискредитировал статус судьи как должностного лица, отправляющего правосудие.