Маска вызвали на допрос во Франции на фоне обысков в офисах X

В январе 2026 г. Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении X. Поводом стало использование чат-бота с Grok для генерации сексуально откровенных изображений и материалов о возможном сексуальном насилии над детьми. По данным Центра по борьбе с цифровой ненавистью, ИИ Grok сгенерировал около 3 млн сексуализированных изображений менее чем за две недели, включая 23 000 с участием детей. Расследование также расширяется на алгоритмы рекомендаций X.