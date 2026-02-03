Маска вызвали на допрос во Франции на фоне обысков в офисах X
Американскому предпринимателю Илону Маску, владеющему компанией X, и экс-гендиректору X Линде Якарино были направлены повестки на добровольные допросы во Франции. Они запланированы на 20 апреля 2026 г., говорится в сообщении на сайте парижской прокуратуры.
Отмечается, что сотрудники X также были вызваны в качестве свидетелей в течение недели с 20 по 24 апреля.
3 февраля в офисах X был проведен обыск в рамках расследования, начатого в январе 2025 г. подразделением по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры совместно с подразделением по борьбе с киберпреступностью жандармерии и при участии Европола. Расследование началось в январе 2025 г. 9 июля 2025 г. парижская прокуратура передала его генеральному управлению Национальной жандармерии (DGGN).
Расследование расширилось после получения новых сообщений о работе искусственного интеллекта Grok. Оно касается ряда уголовных преступлений, включая соучастие в хранении, а также распространении и предоставлении доступа изображений детской порнографии с участием несовершеннолетних, сексуальные дипфейки, отрицание преступлений против человечности (Холокоста), мошенническое извлечение информации из автоматизированной системы обработки данных организованной группой и др.
В январе 2026 г. Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении X. Поводом стало использование чат-бота с Grok для генерации сексуально откровенных изображений и материалов о возможном сексуальном насилии над детьми. По данным Центра по борьбе с цифровой ненавистью, ИИ Grok сгенерировал около 3 млн сексуализированных изображений менее чем за две недели, включая 23 000 с участием детей. Расследование также расширяется на алгоритмы рекомендаций X.