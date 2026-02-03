За переработки не заплатили или не доплатили каждому пятому россиянину
Каждому пятому (20%) россиянину за последний год не заплатили или недоплатили за переработку, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным исследования, каждый седьмой (14%) работал сверхурочно без какой-либо доплаты, еще 6% сообщили о незначительных выплатах.
Аналитики выяснили, что со сверхурочной работой сталкивались 47% опрошенных, тогда как 52% отметили, что за последний год переработок у них не было. Еще 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Чаще всего о переработках сообщали представители «поколения цифры» (59%) и «старшие миллениалы» (55%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (54%) и городов с населением 100 000–500 000 человек (56%). В коммерческих организациях опыт сверхурочной работы отмечали 50% респондентов, в бюджетных – 40%. Уровень достатка, по данным аналитиков, существенного влияния не оказывает: переработки есть как у россиян с плохим материальным положением (52%), так и у тех, кто оценивает его как хорошее (45%).
ВЦИОМ также выяснил отношение граждан к возможным изменениям в Трудовом кодексе РФ, которые предполагают увеличение максимальной продолжительности сверхурочной работы за год в два раза – со 120 до 240 часов. Такую инициативу поддержали 31% работающих россиян, против высказались 41%, еще 26% заявили, что им все равно. Оставшиеся 2% не смогли определиться с позицией.
Телефонный опрос проводился 18 января 2026 г. среди 662 россиян старше 18 лет, работающих по найму.
18 января сообщалось, что Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочных работ до 240 часов в год. Документ внесло правительство. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что увеличение нормы переработок объясняется потребностями на рынке труда.