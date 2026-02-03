Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

За переработки не заплатили или не доплатили каждому пятому россиянину

Ведомости

Каждому пятому (20%) россиянину за последний год не заплатили или недоплатили за переработку, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным исследования, каждый седьмой (14%) работал сверхурочно без какой-либо доплаты, еще 6% сообщили о незначительных выплатах.

Аналитики выяснили, что со сверхурочной работой сталкивались 47% опрошенных, тогда как 52% отметили, что за последний год переработок у них не было. Еще 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

В феврале Госдума может рассмотреть поправки о лимитах сверхурочной работы

Политика / Власть

Чаще всего о переработках сообщали представители «поколения цифры» (59%) и «старшие миллениалы» (55%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (54%) и городов с населением 100 000–500 000 человек (56%). В коммерческих организациях опыт сверхурочной работы отмечали 50% респондентов, в бюджетных – 40%. Уровень достатка, по данным аналитиков, существенного влияния не оказывает: переработки есть как у россиян с плохим материальным положением (52%), так и у тех, кто оценивает его как хорошее (45%).

ВЦИОМ также выяснил отношение граждан к возможным изменениям в Трудовом кодексе РФ, которые предполагают увеличение максимальной продолжительности сверхурочной работы за год в два раза – со 120 до 240 часов. Такую инициативу поддержали 31% работающих россиян, против высказались 41%, еще 26% заявили, что им все равно. Оставшиеся 2% не смогли определиться с позицией.

Телефонный опрос проводился 18 января 2026 г. среди 662 россиян старше 18 лет, работающих по найму.

18 января сообщалось, что Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочных работ до 240 часов в год. Документ внесло правительство. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что увеличение нормы переработок объясняется потребностями на рынке труда.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь