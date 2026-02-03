Генпрокуратура утвердила обвинение экс-главы Курской области о получении взяток
Генеральная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова в получении взяток. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.
В деле также фигурирует житель региона Дмитрий Шубин. По версии следствия, в период с июня 2022 г. по апрель 2023 г. Дедов и Смирнов вместе с Шубиным получили взятки в размере более 20 млн руб. от представителей коммерческих организаций. Они заплатили представителям администрации за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, которые были связаны с капитальным ремонтом и строительством. В их числе были фортификационные сооружения.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника и лично взяток в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по статьям – 15 лет лишения свободы со штрафом.
Генпрокуратура направила дело в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.
Смирнов занимал должность губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 г. 5 декабря президент Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление».