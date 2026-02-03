Генпрокуратура утвердила обвинение экс-главы Курской области о получении взяток

В деле также фигурирует житель региона Дмитрий Шубин. По версии следствия, в период с июня 2022 г. по апрель 2023 г. Дедов и Смирнов вместе с Шубиным получили взятки в размере более 20 млн руб. от представителей коммерческих организаций. Они заплатили представителям администрации за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, которые были связаны с капитальным ремонтом и строительством. В их числе были фортификационные сооружения.