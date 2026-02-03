ГД рассмотрит проект об ответственности за отрицание геноцида советского народа
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ответственности за отрицание геноцида советского народа. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициативу подготовили депутаты Госдумы. Как отмечается, она направлена на дополнительную защиту исторической памяти. Законопроект предлагает внести изменения в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, установив уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти погибших.
Володин напомнил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн человек.
«Среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов – женщины, старики и дети. Даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов», – заявил председатель Госдумы.
По его словам, в 33 регионах РФ суды признали их геноцидом советского народа. Предлагаемые изменения должны усилить правовую защиту исторической памяти и помочь противостоять попыткам оправдания нацистских преступлений.
16 декабря Госдума приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа, который будут отмечать 19 апреля. В пояснительной записке подчеркивалось, что введение памятной даты необходимо «для противодействия фальсификации истории». Володин отмечал, что инициативу поддержали все парламентские фракции, подчеркнув, что долг нынешних поколений – сохранить память о подвиге предков и не дать забыть правду о злодеяниях фашистов.