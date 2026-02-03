ГД рассмотрит проект об ответственности за отрицание геноцида советского народа

Инициативу подготовили депутаты Госдумы. Как отмечается, она направлена на дополнительную защиту исторической памяти. Законопроект предлагает внести изменения в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, установив уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти погибших.