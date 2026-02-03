Столичная прокуратура обеспечила возмещение 14 млрд рублей по делам о коррупции

В 2025 г. прокуроры выявили 2600 нарушений законодательства о коррупции, вынесли 1500 представлений. К дисциплинарной ответственности было привлечено 1744 лица, по протестам прокуроров отменено и изменено 272 правовых акта. К административной ответственности привлекли 653 лица, в столичные суды направлено 52 иска на общую сумму более 4,5 млрд руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 55 уголовных дел.