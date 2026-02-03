Столичная прокуратура обеспечила возмещение 14 млрд рублей по делам о коррупции
Московские прокуроры обеспечили возмещение 14,2 млрд руб. по коррупционным уголовным делам. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Москвы по итогам 2025 г. и планам на 2026 г.
«Обеспеченность возмещения ущерба по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составила 14,2 млрд руб.», – говорится в сообщении. Также было изъято имущество на сумму 1,2 млрд руб. и наложен арест на имущество на сумму 12,9 млрд руб.
В 2025 г. прокуроры выявили 2600 нарушений законодательства о коррупции, вынесли 1500 представлений. К дисциплинарной ответственности было привлечено 1744 лица, по протестам прокуроров отменено и изменено 272 правовых акта. К административной ответственности привлекли 653 лица, в столичные суды направлено 52 иска на общую сумму более 4,5 млрд руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 55 уголовных дел.
Прокуроры выявили 2304 лица, не соблюдавших запреты и ограничения по антикоррупционному законодательству, а также инициировали увольнение в связи с утратой доверия 10 лиц.
Столичная прокуратура в октябре 2025 г. сообщила, что более половины коррупционных случаев в Москве оказались связаны со взятками. Прокуроры выявили 1200 таких случаев из 2400 преступлений коррупционной направленности с января по август 2025 г.