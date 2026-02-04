В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
На территории России зарегистрировали завозной случай лихорадки чикунгунья – заболевшая прибыли в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Российская туристка при пребывании на Сейшелах отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. Сейчас она госпитализирована с положительным результатом на вирус чикунгунья.
Ведомство отметило, что риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку.
Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый). В России такие комары не встречаются. Эндемичными регионами по лихорадке являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.
Для избежания заражения следует пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки).