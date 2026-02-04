В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый). В России такие комары не встречаются. Эндемичными регионами по лихорадке являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент.