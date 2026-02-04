Газета
Главная / Общество /

В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Ведомости

На территории России зарегистрировали завозной случай лихорадки чикунгунья – заболевшая прибыли в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Российская туристка при пребывании на Сейшелах отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. Сейчас она госпитализирована с положительным результатом на вирус чикунгунья.

Ведомство отметило, что риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку.

Чикунгунья: что известно об инфекции и насколько она опасна

Общество

Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый). В России такие комары не встречаются. Эндемичными регионами по лихорадке являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. 

Для избежания заражения следует пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки).

