Росавиация ограничила полеты в аэропорту Волгограда

По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами России. По три БПЛА было нейтрализовано в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.