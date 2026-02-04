Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Волгограда

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Волгограда («Гумрак»). Об этом сообщила Росавиация.

Информация о введении меры была опубликована в 07:05 мск. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами России. По три БПЛА было нейтрализовано в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.

