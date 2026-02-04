В Японии из-за зимних бурь погибли 30 человек

С 20 января в связи с происшествиями, связанными со снегопадами, пострадали свыше 100 человек. Отмечается, что помощь властям в расчистке почти двухметрового снежного завала в городе Аомори оказывают войска сил самообороны страны. Вместе с тем, около 1000 снегоуборочных машин начали расчищать снег с 2300 миль дорог в Саппоро.