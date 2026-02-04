Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Японии из-за зимних бурь погибли 30 человек

Ведомости

Число погибших от зимних бурь в Японии выросло до 30 человек. Об этом сообщает NBC News.

С 20 января в связи с происшествиями, связанными со снегопадами, пострадали свыше 100 человек. Отмечается, что помощь властям в расчистке почти двухметрового снежного завала в городе Аомори оказывают войска сил самообороны страны. Вместе с тем, около 1000 снегоуборочных машин начали расчищать снег с 2300 миль дорог в Саппоро.

Из-за сильного снегопада на минувшей неделе был временно закрыт аэропорт Хоккайдо, а также ряд автомагистралей. Возникли также задержки в движении поездов.

28 января The Guardian писала о гибели в США более 40 человек из-за масштабного зимнего шторма. Погибшие были зарегистрированы в более чем десятке штатов, пострадавших от холода.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её