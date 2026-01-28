Число погибших из-за зимнего шторма в США превысило 40 человек

По данным на утро 27 января в стране все еще фиксировалось около 550 000 отключений электроэнергии. Большинство отключений произошло на юге страны, где из-за ледяного дождя сломались ветки деревьев и линии электропередачи. На восстановление электроснабжения могут уйти дни, предупреждали власти.