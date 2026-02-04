Пассажирский поезд и бензовоз столкнулись в Мордовии
Пассажирский поезд Ульяновск – Москва и грузовик Scania с порожней цистерной для бензина столкнулись в Зубово-Полянском районе Мордовии. Водитель машины пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
Авария произошла в 02:52 мск на железнодорожном переезде 456-й км Куйбышевской железной дороги. Состав не сошел с рельсов.
Движение поездов должно быть восстановлено в 08:00 мск.
В сентябре 2025 г. у станции Рыжиково случилось ДТП с участием грузового поезда и грузовика. Вагоны загорелись, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов c бензином. Движение поездов на участке было временно приостановлено.