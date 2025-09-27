Движение поездов после ДТП с грузовиком возобновили в Смоленской области
Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня – Голынки в Смоленской области, где 26 сентября столкнулись грузовой поезд и грузовик. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.
В штатном режиме также курсирует автотранспорт через переезд у деревни Рыжиково.
Утром 26 сентября у станции Рыжиково произошло ДТП с участием грузового поезда и грузовика, в результате которого загорелись вагоны. С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов c бензином. Движение поездов на участке было временно приостановлено.
К середине дня пожар был ликвидирован.
Из-за аварии между Белоруссией и Россией отменили четыре поезда.