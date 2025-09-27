Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Движение поездов после ДТП с грузовиком возобновили в Смоленской области

Ведомости

Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня – Голынки в Смоленской области, где 26 сентября столкнулись грузовой поезд и грузовик. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. 

В штатном режиме также курсирует автотранспорт через переезд у деревни Рыжиково.

Утром 26 сентября у станции Рыжиково произошло ДТП с участием грузового поезда и грузовика, в результате которого загорелись вагоны. С рельсов сошли локомотив и 18 вагонов c бензином. Движение поездов на участке было временно приостановлено.

К середине дня пожар был ликвидирован.

Из-за аварии между Белоруссией и Россией отменили четыре поезда. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте