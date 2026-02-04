Онищенко: климат в РФ не подходит для распространения лихорадки чикунгунья

В Роспотребнадзоре сообщили 4 февраля, что в России был зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, где она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. Женщина госпитализирована.