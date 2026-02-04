Онищенко: климат в РФ не подходит для распространения лихорадки чикунгунья
Эпидемическое распространение лихорадки чикунгунья на территории России маловероятно из-за климатических условий, непригодных для обитания комаров – переносчиков этого заболевания. Об этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС.
Онищенко пояснил, что основной путь передачи вируса – трансмиссивный, через укусы специфических видов комаров, которые не распространены в России. Теоретически возможна передача инфекции через кровь, при тесном контакте, однако естественная циркуляция вируса на территории РФ исключена.
В Роспотребнадзоре сообщили 4 февраля, что в России был зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, где она отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. Женщина госпитализирована.