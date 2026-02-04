Посадившему самолет в поле под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии

Airbus A320, выполнявший утром 12 сентября 2023 г. рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров получили ушибы, а у двоих поднялось давление.