Общество

Посадившему самолет в поле под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии

Ведомости

Пилоту Сергею Белову, который совершил экстренную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области в 2023 г., предложили работу в азиатской компании. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Куда именно – говорить не буду», – добавил Белов.

Пилот отметил, что на прошлом месте работы, в «Уральских авиалиниях», некоторые его коллеги дали ему «негативный отзыв».

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известно

Общество

Airbus A320, выполнявший утром 12 сентября 2023 г. рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров получили ушибы, а у двоих поднялось давление.

Правительство Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры сообщило, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.

