Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известно

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известноНа борту был 161 пассажир, пострадавших нет, самолет цел
Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший утром 12 сентября рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров получили ушибы, а у двоих поднялось давление. Рассказываем, что известно о происшедшем.
Самолет сел в поле в 9:44 по местному времени (05:44 мск). Первоначально СМИ сообщили о том, что борт, уже заходивший на посадку в Омске, не выполнил приземление, подал сигнал тревоги, набрал высоту и направился в Новосибирск. Около 6:30 мск об экстренной посадке объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. Спустя 40 минут он добавил, что всех пассажиров разместили в районном доме культуры, все они были обеспечены горячим питанием.
В 7:13 информацию о происшествии подтвердили и сами «Уральские авиалинии», уточнив, что речь идет о рейсе U6-1383, а на борту находился 161 пассажир, 23 из них дети. По данным регионального минздрава, медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам, которые получили ушибы во время эвакуации из самолета, еще у двоих человек поднялось давление, а одному пассажиру купировали приступ бронхиальной астмы. Около 10:00 мск авиакомпания сообщила, что пассажиров вместе с багажом начали увозить автобусами в Омск и Новосибирск.
В пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры позднее сообщили, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.
Эту информацию на брифинге вскоре подтвердил и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, уточнив, что в Новосибирске длина полосы – 3 км по сравнению с 2,5 км в Омске.
«При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров – это тормозные щитки на самолете – и закрылков. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. Для большей надежности командир принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск», – объяснил он журналистам.
Посадка самолета в кукурузном поле в 2019 году
15 августа 2019 г. другой самолет «Уральских авиалиний» – пассажирский Airbus А321– совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Лайнер, вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, почти сразу после вылета столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.
В ноябре того же года президент Владимир Путин наградил звездами Героев России командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, успешно посадивших лайнер.
Из-за сильного ветра и уже выпущенных стоек шасси, которые невозможно убрать, вырос расход топлива, поэтому командир борта посчитал, что горючего может не хватить для посадки в Новосибирске.
«Командир принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха, на поле, с выпущенными шасси, что успешно и сделал», – резюмировал Скуратов. Пассажирам выплатят по 100 000 руб., добавил он.
По опубликованным авиакомпанией фотографиям видно, что самолет совершил посадку в пшеничном поле, а эвакуировали пассажиров при помощи надувных трапов. Перевозчик также рассказал, что командир самолета – 32-летний Сергей Белов родом из Тбилиси, а второй пилот – Эдуард Семенов.
Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), на месте происшествия работают оперативники. Экипаж будет отстранен от полетов до окончания расследования, уточнил Скуратов.