Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известно

Посадка самолета в кукурузном поле в 2019 году

15 августа 2019 г. другой самолет «Уральских авиалиний» – пассажирский Airbus А321– совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Лайнер, вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, почти сразу после вылета столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.



В ноябре того же года президент Владимир Путин наградил звездами Героев России командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, успешно посадивших лайнер.