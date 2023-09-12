Газета
Общество

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известно

На борту был 161 пассажир, пострадавших нет, самолет цел
Денис Куренев
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший утром 12 сентября рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров получили ушибы, а у двоих поднялось давление. Рассказываем, что известно о происшедшем.

Самолет сел в поле в 9:44 по местному времени (05:44 мск). Первоначально СМИ сообщили о том, что борт, уже заходивший на посадку в Омске, не выполнил приземление, подал сигнал тревоги, набрал высоту и направился в Новосибирск. Около 6:30 мск об экстренной посадке объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. Спустя 40 минут он добавил, что всех пассажиров разместили в районном доме культуры, все они были обеспечены горячим питанием.

В 7:13 информацию о происшествии подтвердили и сами «Уральские авиалинии», уточнив, что речь идет о рейсе U6-1383, а на борту находился 161 пассажир, 23 из них дети. По данным регионального минздрава, медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам, которые получили ушибы во время эвакуации из самолета, еще у двоих человек поднялось давление, а одному пассажиру купировали приступ бронхиальной астмы. Около 10:00 мск авиакомпания сообщила, что пассажиров вместе с багажом начали увозить автобусами в Омск и Новосибирск.

От мечты к подвигу

История пилота «Уральских авиалиний», посадивших без жертв самолет в кукурузное поле, – это история не только профессионализма, но и верности мечте

В пресс-службе правительства Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры позднее сообщили, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.

Эту информацию на брифинге вскоре подтвердил и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, уточнив, что в Новосибирске длина полосы – 3 км по сравнению с 2,5 км в Омске.

«При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров – это тормозные щитки на самолете – и закрылков. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. Для большей надежности командир принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск», – объяснил он журналистам.

Посадка самолета в кукурузном поле в 2019 году

15 августа 2019 г. другой самолет «Уральских авиалиний» – пассажирский Airbus А321– совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Лайнер, вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, почти сразу после вылета столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.

В ноябре того же года президент Владимир Путин наградил звездами Героев России командира судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, успешно посадивших лайнер.

Из-за сильного ветра и уже выпущенных стоек шасси, которые невозможно убрать, вырос расход топлива, поэтому командир борта посчитал, что горючего может не хватить для посадки в Новосибирске.

«Командир принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха, на поле, с выпущенными шасси, что успешно и сделал», – резюмировал Скуратов. Пассажирам выплатят по 100 000 руб., добавил он.

По опубликованным авиакомпанией фотографиям видно, что самолет совершил посадку в пшеничном поле, а эвакуировали пассажиров при помощи надувных трапов. Перевозчик также рассказал, что командир самолета – 32-летний Сергей Белов родом из Тбилиси, а второй пилот – Эдуард Семенов.

Восточное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), на месте происшествия работают оперативники. Экипаж будет отстранен от полетов до окончания расследования, уточнил Скуратов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных