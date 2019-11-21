Посадившие самолет в кукурузное поле летчики получили звезду Героя России

Ранее Юсупов говорил, что не считает себя героем. «Я выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», – отметил командир воздушного судна. По его словам, решение сажать самолет в поле возникло после того, как у самолета стал отказывать второй двигатель. Экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, так как это безопасней, пояснил он.