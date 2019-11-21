Посадившие самолет в кукурузное поле летчики получили звезду Героя России
Президент Владимир Путин наградил звездами Героев России пилотов «Уральских авиалиний», посадивших летом самолет в кукурузное поле, передает корреспондент «Ведомостей» из Кремля. Награды получили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.
Ранее президент своим указом присвоил им звания Герой России. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.
На церемонии награждения госнаградами Путин сказал, что весь экипаж посаженного на кукурузное поле самолета сработал достойно в сложной ситуации, но основная ответственность была на руководителях экипажа, потому им по праву присвоено звание Героев России.
Ранее Юсупов говорил, что не считает себя героем. «Я выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», – отметил командир воздушного судна. По его словам, решение сажать самолет в поле возникло после того, как у самолета стал отказывать второй двигатель. Экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, так как это безопасней, пояснил он.
15 августа пассажирский Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку. Лайнер, вылетевший из подмосковного «Жуковского» в Симферополь, почти сразу после вылета столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в двигатель, что привело привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, только один был госпитализирован.