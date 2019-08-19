Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Человек недели: Дамир Юсупов

От мечты к подвигу

История пилота «Уральских авиалиний», посадивших без жертв самолет в кукурузное поле — это история не только профессионализма, но и верности мечте

Мне еще не доводилось писать колонку по такому светлому и на 1000% положительному поводу, как спасение 233 человек командиром воздушного судна Airbus 321 Дамиром Юсуповым, который вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным сумел посадить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси в поле. Двигатели лайнера вышли из строя сразу после вылета из аэропорта «Жуковский» из-за столкновения со стаей чаек.

Уже на следующий день Владимир Путин присвоил обоим звания Героев России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Они безусловно герои, без всяких «но» и оговорок.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике