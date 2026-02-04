Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России выпустят вакцину от ротавируса

Ведомости

Созданная в России вакцина от ротавирусной инфекции готовится к выпуску. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на пленарном заседании Совфеда.

По ее словам, все вакцины в национальном календаре РФ являются исключительно отечественными.

«В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна», – отметила Попова.

В октябре 2025 г. в Кировской области запустили первое в РФ производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс». Выпуск препарата организован по полному циклу на промышленных мощностях «Нанолека». Препарат показан для вакцинации людей от 18 до 45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ.

Ротавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита с обезвоживанием.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь