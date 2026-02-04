В России выпустят вакцину от ротавируса

В октябре 2025 г. в Кировской области запустили первое в РФ производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс». Выпуск препарата организован по полному циклу на промышленных мощностях «Нанолека». Препарат показан для вакцинации людей от 18 до 45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ.