Найденное на Кипре тело принадлежит бывшему главе «Уралкалия»
Тело, найденное 14 января на юге Кипра, в районе под британской юрисдикцией, принадлежит бывшему главе российского «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Идентификация была проведена с помощью анализа ДНК. Об этом ТАСС рассказало полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия, где находятся военные базы Великобритании.
Говоря о причинах смерти Баумгертнера, собеседник агентства отметил, что на данный момент они не установлены.
Баумгертнер пропал без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.
Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2013 г. В августе 2013 г. его арестовали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что привело к предполагаемому ущербу в размере $100 млн для «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК).
Россия выразила несогласие с арестом Баумгертнера, но в том же году ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2014 г. его экстрадировали в Россию и освободили под залог. В 2015 г. уголовное преследование Баумгертнера было прекращено из-за отсутствия состава преступления.