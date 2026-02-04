Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Найденное на Кипре тело принадлежит бывшему главе «Уралкалия»

Ведомости

Тело, найденное 14 января на юге Кипра, в районе под британской юрисдикцией, принадлежит бывшему главе российского «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Идентификация была проведена с помощью анализа ДНК. Об этом ТАСС рассказало полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия, где находятся военные базы Великобритании.

Говоря о причинах смерти Баумгертнера, собеседник агентства отметил, что на данный момент они не установлены.

Баумгертнер пропал без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.

СМИ узнали о гибели экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера на Кипре

Общество

Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2013 г. В августе 2013 г. его арестовали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что привело к предполагаемому ущербу в размере $100 млн для «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК).

Россия выразила несогласие с арестом Баумгертнера, но в том же году ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. В сентябре 2014 г. его экстрадировали в Россию и освободили под залог. В 2015 г. уголовное преследование Баумгертнера было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте