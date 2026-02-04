В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

Сейчас в КоАП РФ нет отдельной статьи о навязчивом преследовании, а действующие положения не охватывают всех форм сталкинга и позволяют вводить запрет на приближение только в рамках уголовного дела. Предлагается ввести механизм охранных ордеров – они установят для сталкера запрет на приближение к жертве, на контакты с ней и пр. Преследователя могут привлечь к уголовной ответственности за продолжение сталкинга.