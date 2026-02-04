В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
В Госдуму вновь внесли законопроект о противодействии сталкингу – навязчивому преследованию. Это следует из думской электронной базы.
Авторы инициативы предлагают установить отдельный федеральный закон «О противодействии навязчивому преследованию». Законопроектом вводятся понятия «навязчивое преследование», «охранный ордер», «преследователь», «лицо, подвергнутое навязчивому преследованию».
Под определением навязчивое преследование понимается систематическая слежка, попытки контакта, отправка подарков, использование персональных данных жертвы для заказов, корреспонденции.
Сейчас в КоАП РФ нет отдельной статьи о навязчивом преследовании, а действующие положения не охватывают всех форм сталкинга и позволяют вводить запрет на приближение только в рамках уголовного дела. Предлагается ввести механизм охранных ордеров – они установят для сталкера запрет на приближение к жертве, на контакты с ней и пр. Преследователя могут привлечь к уголовной ответственности за продолжение сталкинга.
Это не первая попытка провести подобную инициативу через Госдуму. Прошлый законопроект был внесен в нижнюю палату в июле 2024 г., но провалился во втором чтении. Инициатива предполагала штрафы для преследователей.