В Думу внесен законопроект о штрафах и арестах за преследование

В начале года также стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, который должен пресечь буллинг в школах. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») в конце января рассказала журналистам, что документ будет включать ответственность директора учебного заведения за замалчивание факта травли. Она напомнила, что во многих регионах есть рейтинг эффективности школ, из-за которого руководство образовательных организаций не заинтересовано в разглашении проблем перед муниципальными департаментами по образованию.