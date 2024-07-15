Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Думу внесен законопроект о штрафах и арестах за преследование

Ведомости

На рассмотрение Госдумы представлен законопроект о дополнении Кодекса об административных правонарушениях статьей о преследовании. В качестве наказаний предлагаются штрафы и аресты. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы являются депутаты от ЛДПР, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также сенатор Елена Афанасьева. В пояснительной записке говорится, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека и нет рычагов, которые могли бы сдерживать преследователя.

«Полагаем необходимым введение дополнительных механизмов, которые могут повлечь применение мер упреждающего характера, защищающих жертву до совершения преступления. Любое агрессивное преследование через смс-сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства», – отмечают авторы документа.

Законопроект содержит описание понятия «преследования», которое предполагает «попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина», что причиняет ему нравственные страдания. Документ также вводит наказание за сталкинг – предупреждение или штраф 2000 руб. Если правонарушение совершено с использование интернета, то злоумышленнику придется заплатить уже 3000 руб. В случае, если преследование продолжится, то сталкеру грозит штраф 5000 руб. или административный арест до 15 суток.

В начале года также стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, который должен пресечь буллинг в школах. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») в конце января рассказала журналистам, что документ будет включать ответственность директора учебного заведения за замалчивание факта травли. Она напомнила, что во многих регионах есть рейтинг эффективности школ, из-за которого руководство образовательных организаций не заинтересовано в разглашении проблем перед муниципальными департаментами по образованию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных