В Думу внесен законопроект о штрафах и арестах за преследование
На рассмотрение Госдумы представлен законопроект о дополнении Кодекса об административных правонарушениях статьей о преследовании. В качестве наказаний предлагаются штрафы и аресты. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы являются депутаты от ЛДПР, среди которых председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также сенатор Елена Афанасьева. В пояснительной записке говорится, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека и нет рычагов, которые могли бы сдерживать преследователя.
«Полагаем необходимым введение дополнительных механизмов, которые могут повлечь применение мер упреждающего характера, защищающих жертву до совершения преступления. Любое агрессивное преследование через смс-сообщения, социальные сети также должно стать основанием для разбирательства», – отмечают авторы документа.
Законопроект содержит описание понятия «преследования», которое предполагает «попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина», что причиняет ему нравственные страдания. Документ также вводит наказание за сталкинг – предупреждение или штраф 2000 руб. Если правонарушение совершено с использование интернета, то злоумышленнику придется заплатить уже 3000 руб. В случае, если преследование продолжится, то сталкеру грозит штраф 5000 руб. или административный арест до 15 суток.
В начале года также стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, который должен пресечь буллинг в школах. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») в конце января рассказала журналистам, что документ будет включать ответственность директора учебного заведения за замалчивание факта травли. Она напомнила, что во многих регионах есть рейтинг эффективности школ, из-за которого руководство образовательных организаций не заинтересовано в разглашении проблем перед муниципальными департаментами по образованию.