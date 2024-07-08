ВЦИОМ: люди считают идеальной семью, где оба партнера равны в принятии решений

А чаще всего принцип равноправия в семье поддерживали женщины (71% женщин против 51% мужчин), следует из результатов опроса. В 2012 г. доля тех, кто говорит о равном распределении обязанностей между мужем и женой, составляла 45% (против 62% в 2024 г.). Сдвиг в сторону более эгалитарной модели семьи, основанной на равноправии супругов, говорит о «трансформации социальных ценностей в сторону большей демократичности», говорится в отчете ВЦИОМа. Для поколения россиян, которым сейчас от 18 до 30 лет, семья и дети уже не стоят на первом месте, сказала «Ведомостям» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» в РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, все больше женщин хотят сделать карьеру, поэтому проводят меньше времени дома.