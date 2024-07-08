ВЦИОМ: люди считают идеальной семью, где оба партнера равны в принятии решений

ВЦИОМ: люди считают идеальной семью, где оба партнера равны в принятии решенийЧаще всего в пользу такой модели высказываются опрошенные женщины
Почти две трети опрошенных россиян (62%) полагают, что идеальная семья – это та, в которой отношения строятся по принципу равноправия. В ней права и обязанности мужа и жены делятся поровну. Оставшаяся треть респондентов (34%) выбирают другой тезис: один из членов семьи должен выступать главой семьи, принимающим на себя всю ответственность за близких. 4% участников исследования затруднились ответить. Об этом говорят результаты майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «Ведомости». Исследование приурочено ко Дню семьи, любви и верности 8 июля.
В нем респондентов спрашивали и о других характеристиках идеальной семьи и призывали выбрать лишь один из двух (не считая «затрудняюсь ответить») вариантов ответа. К примеру, выяснилось, что «идеальная семья», по мнению респондентов, – это полная семья с детьми (51% опрошенных), в которой выстроены гармоничные отношения, основанные на любви и взаимопонимании (40%). Также опрошенные уверены, что интересы семьи должны быть важнее частных интересов ее отдельных членов (68%). В идеальной семье муж и жена «живут своим умом», самостоятельно преодолевают сложности, не позволяя другим вмешиваться в их дела (57%). Абсолютное большинство респондентов (90%) также отметили, что взаимопонимание и поддержку необходимо сохранять, несмотря на финансовые трудности.
А чаще всего принцип равноправия в семье поддерживали женщины (71% женщин против 51% мужчин), следует из результатов опроса. В 2012 г. доля тех, кто говорит о равном распределении обязанностей между мужем и женой, составляла 45% (против 62% в 2024 г.). Сдвиг в сторону более эгалитарной модели семьи, основанной на равноправии супругов, говорит о «трансформации социальных ценностей в сторону большей демократичности», говорится в отчете ВЦИОМа. Для поколения россиян, которым сейчас от 18 до 30 лет, семья и дети уже не стоят на первом месте, сказала «Ведомостям» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» в РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, все больше женщин хотят сделать карьеру, поэтому проводят меньше времени дома.
По словам ведущего аналитика фонда «Общественное мнение» Григория Кертмана, большинство россиян действительно поддерживают семейное равенство и эта установка сложилась «достаточно давно и прочно». О давно устоявшейся поддержке семейного равноправия также говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко: «Традиции равноправия семьи всегда были, на протяжении всех веков. А в советское время они только укрепились».
Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников говорит о кризисе института семьи в современном обществе: становится все больше людей, которые заботятся только о себе. Такой подход в меньшей степени ограничивает их личную независимость (в отличие, например, от официально зарегистрированного брака с детьми), пояснил он. Впрочем, «эгоизм и семья несовместимы в принципе», уверен Синельников: «Потому что любая семья предполагает самоограничение ради других членов семьи».
Запрос россиян на индивидуалистическую семью, где каждый член имеет право поступать так, как он хочет, даже если это противоречит интересам других, действительно в последнее десятилетие укрепился в России, следует из результатов опроса. Если в 2016 г. такой подход выбирали 15% опрошенных, то в 2024 г. – уже 22%, следует из результатов исследования.