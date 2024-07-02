Счетная палата указала на недостатки соцконтрактов для малообеспеченных

В целом в 2023 г. было заключено 245 000 соцконтрактов и оказана помощь 717 000 малоимущих граждан. Чаще всего в программе участвуют семьи с детьми – в прошлом году с ними было заключено 127 000 соцконтрактов, помощь оказана 533 000 человек. Больше всего доходы выросли у участников программы в Иркутской области – 96,2% (от всех граждан, заключивших соцконтракт), в Республике Алтай – 95,8%, в Башкирии – 94,7%. Меньше всего – в Чувашии – 43,3%, Ивановской области – 45,3%, Кабардино-Балкарии – 46,1%.