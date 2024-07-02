Счетная палата указала на недостатки соцконтрактов для малообеспеченных

Счетная палата указала на недостатки соцконтрактов для малообеспеченныхВ 2023 году было заключено 245 000 соцконтрактов и оказана помощь 717 000 граждан
Счетная палата отметила рост эффективности социального контракта – инструмента поддержки малоимущих граждан. В частности, доля тех, кто преодолел уровень бедности по результатам участия в программе, выросла до 41,1% в 2023 г. после 28,7 и 22,5% двумя годами ранее, следует из отчета ведомства об анализе реализации государственной помощи на основании социального контракта. Доходы повысились у 75% малоимущих граждан, принявших участие в программе, отмечает ведомство. При этом Счетная палата отметила ряд недостатков и предложила Минтруду скорректировать механизм в части поддержки предпринимательства и социального сопровождения малообеспеченных семей.
В целом в 2023 г. было заключено 245 000 соцконтрактов и оказана помощь 717 000 малоимущих граждан. Чаще всего в программе участвуют семьи с детьми – в прошлом году с ними было заключено 127 000 соцконтрактов, помощь оказана 533 000 человек. Больше всего доходы выросли у участников программы в Иркутской области – 96,2% (от всех граждан, заключивших соцконтракт), в Республике Алтай – 95,8%, в Башкирии – 94,7%. Меньше всего – в Чувашии – 43,3%, Ивановской области – 45,3%, Кабардино-Балкарии – 46,1%.
Финансирование программы увеличилось за три года действия в полтора раза – с 27,2 млрд руб. в 2021 г. до 43 млрд руб. в 2022 г.