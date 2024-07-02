Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Счетная палата указала на недостатки соцконтрактов для малообеспеченных

В 2023 году было заключено 245 000 соцконтрактов и оказана помощь 717 000 граждан
Яков Тимаков
Алексей Коновалов / ТАСС

Счетная палата отметила рост эффективности социального контракта – инструмента поддержки малоимущих граждан. В частности, доля тех, кто преодолел уровень бедности по результатам участия в программе, выросла до 41,1% в 2023 г. после 28,7 и 22,5% двумя годами ранее, следует из отчета ведомства об анализе реализации государственной помощи на основании социального контракта. Доходы повысились у 75% малоимущих граждан, принявших участие в программе, отмечает ведомство. При этом Счетная палата отметила ряд недостатков и предложила Минтруду скорректировать механизм в части поддержки предпринимательства и социального сопровождения малообеспеченных семей.

В целом в 2023 г. было заключено 245 000 соцконтрактов и оказана помощь 717 000 малоимущих граждан. Чаще всего в программе участвуют семьи с детьми – в прошлом году с ними было заключено 127 000 соцконтрактов, помощь оказана 533 000 человек. Больше всего доходы выросли у участников программы в Иркутской области – 96,2% (от всех граждан, заключивших соцконтракт), в Республике Алтай – 95,8%, в Башкирии – 94,7%. Меньше всего – в Чувашии – 43,3%, Ивановской области – 45,3%, Кабардино-Балкарии – 46,1%.

Финансирование программы увеличилось за три года действия в полтора раза – с 27,2 млрд руб. в 2021 г. до 43 млрд руб. в 2022 г.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных