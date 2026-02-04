Газета
Главная / Общество /

Суд приговорил к реальному сроку комика Останина за оскорбление чувств верующих

Ему назначили 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима
Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина по делу об оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы (ОПГ), передает столичная прокуратура.

Гособвинение запрашивало комику пять лет и 11 месяцев колонии.

Комика арестовали в России 19 марта 2025 г. Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. На опубликованном фрагменте шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.

Позже обвинение привязало к делу другие выступления Останина. В одном из них он «выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих». Также его обвинили в предполагаемом создании ОПГ, направленной на оскорбление чувств верующих.

Останин не признал вину.

