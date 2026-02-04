Суд приговорил к реальному сроку комика Останина за оскорбление чувств верующих

Комика арестовали в России 19 марта 2025 г. Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. На опубликованном фрагменте шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.