Комику Останину запросили почти шесть лет колонии по статье о создании ОПГ

Стендап-комика арестовали в России 19 марта 2025 г. Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.