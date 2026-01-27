Комику Останину запросили почти шесть лет колонии по статье о создании ОПГ
Гособвинение запросило стендап-комику Артемию Останину пять лет и 11 месяцев колонии по статьям об оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы. Об этом пишет ТАСС.
Комику также просят назначить штраф в размере 300 000 руб. и запретить ему администрировать сайты на три года.
19 января стало известно, что Останина обвинили в предполагаемом создании организованной преступной группы (ОПГ), направленной на оскорбление чувств верующих. По версии обвинения, ОПГ комика создает короткие выступления, чтобы оскорблять чувства верующих и унижать группы лиц, получивших увечья, после чего эти видео выкладываются в персональном канале Останина.
Останин не признал вину.
Стендап-комика арестовали в России 19 марта 2025 г. Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.
Останин заявлял, что при задержании в Белоруссии местные силовики подвергли его избиению. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева тогда опубликовала фотографию спины комика с ушибами. Останин подчеркнул, что российские правоохранители физическую силу к нему не применяли.