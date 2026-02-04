Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего акционера группы «Открытие» и владельца O1 Group Бориса Минца, его сына Дмитрия и бывшего гендиректора ООО «О1 груп финанс» Петра Бородина 61 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Средства были взысканы в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «О1 груп финанс».
10 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении активов банка «Открытие» на сумму более 34 млрд руб. В преступлении обвиняются Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич.
По версии следствия, летом 2017 г. Минц, его сыновья и Данкевич заключили невыгодную для банка сделку. Они приобрели биржевые облигации компании «О1 Груп Финанс» по завышенной цене, чтобы расплатиться по задолженности группы перед банком.
Кроме того, фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество. Речь идет о сделке по покупке ценных бумаг на сумму свыше 7 млрд руб. Минц и его сын Александр согласовали сделку между «Тудэй инвестмент лимитед» и «Финансовая группа будущее (Кипр) лимитед».
В 2020 г. Басманный суд заочно арестовал Минца и его сыновей. Все трое объявлены в международный розыск. По данным открытых источников, в 2018 г. бизнесмен и его семья переехали в Лондон.