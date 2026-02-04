Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В правительстве установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем

Ведомости

В России врач должен принять пациента с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания в течение трех рабочих дней. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правительственный документ.

Диагностические инструментальные и лабораторные исследования в таком случае должны пройти в течение семи рабочих дней с момента их назначения. Сроки ожидания специализированной медицинской помощи, в том числе для тех, кто находится в стационаре, не могут превышать также семи рабочий дней с момента установления предварительного диагноза.

Аналитический центр ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 г., сообщал, что большинство россиян (52%) критикуют качество медицинского обслуживания в стране, хотя этот показатель ниже, чем 19 лет назад. 42% граждан скорее довольны этой сферой.

Среди граждан, которые недовольны качеством медобслуживания, 83% говорят о нехватке персонала и компетенций медицинских работников. Еще 70% опрошенных указали на трудности с доступом к медицинским услугам, например долгое ожидание записи или нехватка лекарств.

24 декабря 2025 г. в правительстве РФ сообщили, что девять регионов России обеспечены дополнительными средствами в размере 408,5 млн руб. на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Деньги выделены на организацию консультаций с медицинскими специалистами по коррекции питания и образа жизни, регулярного врачебного наблюдения за пациентами, а также обеспечение медикаментозной терапией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её