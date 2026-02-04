В правительстве установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем

Диагностические инструментальные и лабораторные исследования в таком случае должны пройти в течение семи рабочих дней с момента их назначения. Сроки ожидания специализированной медицинской помощи, в том числе для тех, кто находится в стационаре, не могут превышать также семи рабочий дней с момента установления предварительного диагноза.