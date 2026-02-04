В правительстве установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем
В России врач должен принять пациента с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания в течение трех рабочих дней. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правительственный документ.
Диагностические инструментальные и лабораторные исследования в таком случае должны пройти в течение семи рабочих дней с момента их назначения. Сроки ожидания специализированной медицинской помощи, в том числе для тех, кто находится в стационаре, не могут превышать также семи рабочий дней с момента установления предварительного диагноза.
Аналитический центр ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 г., сообщал, что большинство россиян (52%) критикуют качество медицинского обслуживания в стране, хотя этот показатель ниже, чем 19 лет назад. 42% граждан скорее довольны этой сферой.
Среди граждан, которые недовольны качеством медобслуживания, 83% говорят о нехватке персонала и компетенций медицинских работников. Еще 70% опрошенных указали на трудности с доступом к медицинским услугам, например долгое ожидание записи или нехватка лекарств.
24 декабря 2025 г. в правительстве РФ сообщили, что девять регионов России обеспечены дополнительными средствами в размере 408,5 млн руб. на реализацию мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Деньги выделены на организацию консультаций с медицинскими специалистами по коррекции питания и образа жизни, регулярного врачебного наблюдения за пациентами, а также обеспечение медикаментозной терапией.